Microsoft отложила выход сотрудников в офисы на «неопределенную дату»

Компания Microsoft снова отложила выход своих сотрудников в офисы. Там планировали вернуться на работу с 4 октября.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Там отметили, что больше не будут устанавливать конкретную дату возвращения к офлайн-работе из-за непредсказуемости пандемии.

«Мы планировали, что 4 октября станет первой возможной датой для полного открытия штаба Microsoft в Редмонде и других офисов в США. Но мы изменили свои планы», — признали в Microsoft.

В компании отметили, что при принятии решения о возвращении в офисы будут руководствоваться рекомендациями органов здравоохранения. Также там планируют объявить о переходном периоде за 30 дней до даты предполагаемого начала офлайн-работы, чтобы сотрудники подготовились к завершению удаленной работы.