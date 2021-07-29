Netflix ввела обязательную вакцинацию для актеров и сотрудников, работающих на съемочных площадках

Американская компания Netflix обязала актеров, работающих на съемках студии в США, и некоторых сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщают Deadline и Hollywood Reporter.

Правила касаются актеров и тех, кто взаимодействует с ними на съемочной площадке. Новые требования согласовали с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров, профсоюзами и другими отраслевыми организациями.