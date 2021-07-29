Netflix ввела обовʼязкову вакцинацію для акторів і співробітників, які працюють на знімальних майданчиках

Американська компанія Netflix зобовʼязала акторів, які залучені до зйомок на студії у США, і деяких співробітників пройти вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляють Deadline і Hollywood Reporter.

Правила стосуються акторів і тих, хто взаємодіє з ними на знімальному майданчику. Нові вимоги узгодили з Альянсом продюсерів кіно і телебачення, Гільдією кіноакторів, профспілками та іншими галузевими організаціями.