В офіси Google повернуться тільки вакциновані співробітники

До офісів Google зможуть повернутися тільки ті співробітники, які зроблять щеплення проти коронавірусу.
Про це повідомив керівник техногіганта Сундар Пічаї.
«Кожному, хто приїде на роботу в наші кампуси, потрібно буде зробити щеплення. Найближчими тижнями ми впроваджуємо цю політику в США, а найближчими місяцями її буде поширено на інші регіони. Реалізація буде змінюватися відповідно до місцевих умов та правил і не застосовуватиметься, доки вакцини не стануть широко доступними у вашому регіоні», — йдеться у блозі Пічаї.
Виняток зроблять тільки для тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин.
При цьому співробітникам дозволили залишатися на віддаленій роботі до 18 жовтня, оскільки «багато співробітників стурбовані локальними спалахами захворюваності через штам «Дельта» і побоюються працювати з офісу.
А люди, які опинилися в особливих обставинах, зможуть залишатися на віддаленій роботі до кінця 2021 року.
- Працівники Apple у червні виступили проти нового правила корпорації, яке зобовʼязувало їх з вересня повернутися з віддаленої роботи і працювати з офісу не менше трьох днів на тиждень.
- Компанія Twitter дозволила співробітникам працювати з дому постійно, навіть після закінчення пандемії коронавірусу. Деяким категоріям працівників все ж доведеться виходити на роботу, щоб виконати такі завдання, як обслуговування серверів.