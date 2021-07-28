В офіси Google повернуться тільки вакциновані співробітники

До офісів Google зможуть повернутися тільки ті співробітники, які зроблять щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомив керівник техногіганта Сундар Пічаї.

«Кожному, хто приїде на роботу в наші кампуси, потрібно буде зробити щеплення. Найближчими тижнями ми впроваджуємо цю політику в США, а найближчими місяцями її буде поширено на інші регіони. Реалізація буде змінюватися відповідно до місцевих умов та правил і не застосовуватиметься, доки вакцини не стануть широко доступними у вашому регіоні», — йдеться у блозі Пічаї.

Виняток зроблять тільки для тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин.