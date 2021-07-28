В офисы Google вернутся только вакцинированы сотрудники

В офисы Google смогут вернуться только те сотрудники, которые сделают прививку от коронавируса.

Об этом сообщил руководитель техногиганта Сундар Пичай.

«Каждому, кто приедет на работу в наши кампусы, нужно будет сделать прививку. В ближайшие недели мы внедряем эту политику в США, а в ближайшие месяцы она будет распространен на другие регионы. Реализация будет меняться в соответствии с местными условиями и правилами и не будет применяться, пока вакцины не станут широко доступными в вашем регионе», — говорится в блоге Пичай.

Исключение сделают только для тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.