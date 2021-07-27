В США на фоне распространения штамма «Дельта» снова вводят масочный режим

В Соединенных Штатах Америки решили вернуть обязательный масочный режим для вакцинированных лиц.
Соответствующее ограничение касается районов с высоким уровнем распространения коронавируса, сообщает AFP News Agency.
Речь идет о практически две трети территории США — в основном штаты на юге и западе страны.
Ограничения вернули после обновления информации о распространении штамма «Дельта» среди вакцинированных лиц.
В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) призывают носить защитные маски учителей, учеников и других посетителей учебных заведений — независимо от статуса вакцинации.
В то же время в CDC призывают всех, кто еще не сделал прививок от COVID-19, пройти процедуру вакцинации. В этом контексте отмечается, что вакцина продолжает защищать от тяжелого течения болезни.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- В большинстве стран Европы штамм коронавируса «Дельта» стал доминантным, медицинские организации призывают возобновить и усилить борьбу с пандемией.