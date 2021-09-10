Зеленський доручив уряду невідкладно розпочати реставрацію костелу Святого Миколая

Президент Володимир Зеленський доручив уряду невідкладно почати реставрацію костелу Святого Миколая, який постраждав від пожежі.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення — костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа», — зазначив Зеленський.

Також президент заявив, що до завершення всіх необхідних робіт уряд повинен організувати концерти музикантів Національного будинку органної та камерної музики на інших майданчиках, поки буде ремонтуватися костел.

Про проведення ремонтних робіт прем’єр Денис Шмигаль повинен буде щомісяця звітувати Зеленському.