Президент Владимир Зеленский поручил правительству безотлагательно начать реставрацию костела Святого Николая, который пострадал от пожара.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

«Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения — костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара, и установления там нового органа», — отметил Зеленский.

Также президент заявил, что до завершения всех необходимых работ правительство должно организовать концерты музыкантов Национального дома органной и камерной музыки на других площадках, пока будет ремонтироваться костел.

О проведении ремонтных работ премьер Денис Шмыгаль должен будет ежемесячно отчитываться Зеленскому.