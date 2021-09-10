Президент Владимир Зеленский поручил правительству безотлагательно начать реставрацию костела Святого Николая, который пострадал от пожара.
Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
«Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения — костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара, и установления там нового органа», — отметил Зеленский.
Также президент заявил, что до завершения всех необходимых работ правительство должно организовать концерты музыкантов Национального дома органной и камерной музыки на других площадках, пока будет ремонтироваться костел.
О проведении ремонтных работ премьер Денис Шмыгаль должен будет ежемесячно отчитываться Зеленскому.
- Возгорание в костеле Святого Николая произошло 3 сентября между первым и вторым этажами, огонь быстро распространился на кровлю здания. Информация о пожаре поступила к спасателям в 21:49, в 22:40 пожар был локализован, а по состоянию на 23:00 открытого огня внутри костела уже не было.
- Пожар не затронул деревянный алтарь и амвон, не пострадали и фигуры с обеих сторон органа. Обгорел только крест в алтарной части. Весь храм закопчен и залит водой, сгорело самое ценное — орган.
- Основной версией возникновения пожара в костеле Святого Николая в Киеве называют возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа. Впрочем, полиция также изучает другие версии.