Пожар в костеле Святого Николая: при Минкультуры создадут рабочую группу, которая будет контролировать расходы на ремонт

При Министерстве культуры создадут рабочую группу, которая будет контролировать работы, подрядчиков, деньги и информировать украинцев о ходе реставрации костела Святого Николая, который пострадал от пожара.
Об этом 9 сентября в Facebook написал основатель маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин, который пожертвовал 1 миллион гривен на восстановление костела.
В рабочую группу войдут и представители от бизнеса. Все юридическое сопровождение более 20 компаний, которые пожертвовали средства на ремонт, доверили юристу Маси Найему.
Экспертиза, после которой в костеле можно будет начать ремонтные работы, будет готова в начале октября. По состоянию на 5 сентября на ремонт костела бизнес и неравнодушные собрали почти 30 миллионов гривен, нужно 75.
Возгорание в костеле Святого Николая произошло 3 сентября между первым и вторым этажами, огонь быстро распространился на кровлю здания. Информация о пожаре поступила к спасателям в 21:49, в 22:40 пожар был локализован, а по состоянию на 23:00 открытого огня внутри костела уже не было.
- Пожар не затронул деревянный алтарь и амвон, не пострадали и фигуры по обе стороны органа. Обгорел только крест в алтарной части. Весь храм закопчен и залит водой, сгорело самое ценное — орган.
- Основной версией возникновения пожара в костеле Святого Николая в Киеве называют возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа. Впрочем, полиция изучает и другие версии.