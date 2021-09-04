В МВД назвали причину пожара в костеле Святого Николая, а Минкультуры призывает собирать деньги на реставрацию храма

Основной версией возникновения пожара в костеле Святого Николая в Киеве называют возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа. Впрочем, полиция изучает и другие версии пожара.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Что именно произошло, следствие установит после изучения записей внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и экспертизы.
Сам пожар начался во время репетиции — из органа пошел дым, а потом появилось пламя.
Однако сотрудники костела не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара и пытались потушить его самостоятельно.
«В результате были потеряны драгоценные минуты», — говорит Монастырский и добавляет, что спасатели прибыли на место происшествия через 6 минут после вызова.
Опорные перекрытия в соборе не пострадали.
По словам министра культуры Александра Ткаченко, к сбору средств на реставрацию костела присоединились ряд бизнесменов и культурных деятелей.
«Мы понимаем, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен. Так же, как и восстановление органа», — отметил министр.
Он дал реквизиты Национального дома органной и камерной музыки, чтобы все желающие могли приобщиться к сбору средств.
- ЕГРПОУ: 05509524.
- ИНН: 055095226553.
- Р/р UA +893003460000026006016844102.
- Акционерное общество «Альфа-Банк» в г. Киеве.
- Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы.
- Заказчиком является неприбыльная организация по признаку 0031.
Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что его банк выделит миллион гривен на восстановление костела Святого Николая.
«Уже завтра [5 сентября] в разделе «Благотворительность» появятся реквизиты Национального дома органной и камерной музыки, куда смогут перевести пожертвования все желающие наши клиенты», — отметил Гороховский.
- Возгорание в костеле Святого Николая произошло 3 сентября между первым и вторым этажами, огонь быстро распространился на кровлю здания. Информация о пожаре поступила к спасателям в 21:49, в 22:40 пожар был локализован, а по состоянию на 23:00 открытого огня внутри костела уже не было.
- Пожар не затронул деревянный алтарь и амвон, не пострадали и фигуры по обе стороны органа. Обгорел только крест, висящий посреди алтарной части. Весь храм закопчен и залит водой, сгорело самое ценное — орган.