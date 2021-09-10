Соратник адвоката Трампа Ігор Фруман у США визнав свою вину за одним зі звинувачень федеральної прокуратури

Партнер адвоката Рудольфа Джуліані, виходець з України Ігор Фруман визнав свою вину за висунутим проти нього звинуваченням федеральної прокуратури США.

Про це пише CNN.

Зокрема, Фруман погодився зі звинуваченнями в незаконному залученні іноземних коштів. Видання зазначає, що Фруман відмовився від угоди зі слідством. За вказаним звинуваченням йому загрожує до 5 років увʼязнення.

56-річний Фруман і Лев Парнас, теж виходець з пострадянського простору, були близькі до ексадвоката Трампа Рудольфа Джуліані. Американські правоохоронці вважають, що обоє допомагали Джуліані шукати в Україні компромат на Джо Байдена, який виступав суперником Трампа на президентських виборах. Син Байдена Хантер був членом наглядової ради газової компанії Burisma, яку повʼязують з ексміністром навколишнього середовища часів Януковича Миколою Злочевським.

Крім того, вони нібито виступали як підставні особи під час проведення лобістських кампаній. Парнаса і Фрумана також підозрюють у спробах домогтися відставки Марі Йованович з посади американського посла в Києві в інтересах неназваного українського чиновника.