Соратник адвоката Трампа Ігор Фруман у США визнав свою вину за одним зі звинувачень федеральної прокуратури

Партнер адвоката Рудольфа Джуліані, виходець з України Ігор Фруман визнав свою вину за висунутим проти нього звинуваченням федеральної прокуратури США.
Про це пише CNN.
Зокрема, Фруман погодився зі звинуваченнями в незаконному залученні іноземних коштів. Видання зазначає, що Фруман відмовився від угоди зі слідством. За вказаним звинуваченням йому загрожує до 5 років увʼязнення.
56-річний Фруман і Лев Парнас, теж виходець з пострадянського простору, були близькі до ексадвоката Трампа Рудольфа Джуліані. Американські правоохоронці вважають, що обоє допомагали Джуліані шукати в Україні компромат на Джо Байдена, який виступав суперником Трампа на президентських виборах. Син Байдена Хантер був членом наглядової ради газової компанії Burisma, яку повʼязують з ексміністром навколишнього середовища часів Януковича Миколою Злочевським.
Крім того, вони нібито виступали як підставні особи під час проведення лобістських кампаній. Парнаса і Фрумана також підозрюють у спробах домогтися відставки Марі Йованович з посади американського посла в Києві в інтересах неназваного українського чиновника.
- Бізнесменів Фрумана і Парнаса заарештували 10 жовтня 2020 року. За даними Федеральної виборчої комісії, Фруман і Парнас у травні 2019 року передали $325 тисяч протрампівському фонду America First Action. Їх також повʼязують із тиском на українських посадовців на користь Трампа. Зараз їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
- Пізніше Associated Press повідомило, що Парнас і Фруман намагалися змінити керівництво «Нафтогазу». Це також підтвердив Андрій Фаворов, який розповів про зустріч з бізнесменами і свою відмову її очолити.