Соратник адвоката Трампа Игорь Фруман в США признал свою вину по одному из обвинений федеральной прокуратуры

Партнер адвоката Рудольфа Джулиани, выходец из Украины Игорь Фруман признал свою вину по обвинениям, выдвинутым против него федеральной прокуратурой США.
Об этом пишет CNN.
В частности, Фруман согласился с обвинениями в незаконном привлечении иностранных средств. Издание отмечает, что Фруман отказался от сделки со следствием. По указанному обвинению ему грозит до 5 лет заключения.
56-летний Фруман и Лев Парнас, тоже выходец из постсоветского пространства, были близки к экс-адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. Американские правоохранители считают, что они оба помогали Джулиани искать в Украине компромат на Джо Байдена, выступавшего соперником Трампа на президентских выборах. Сын Байдена Хантер был членом набсовета газовой компании Burisma, которую связывают с экс-министром окружающей среды времен Януковича Николая Злочевского.
Кроме того, они якобы выступали как подставные лица при проведении лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают также в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.
- Бизнесменов Фрумана и Парнаса арестовали 10 октября 2020 года. По данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас в мае 2019 года передали $325 тысяч протрамповскому фонду America First Action. Их также связывают с давлением на украинских чиновников в пользу Трампа. Сейчас их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
- Позднее Associated Press сообщило, что Парнас и Фруман пытались сменить руководство «Нафтогаза». Это подтвердил и Андрей Фаворов, который рассказал о встрече с бизнесменами и своем отказе ее возглавить.