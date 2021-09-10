Голова ТСК щодо «вагнерівців»: Затримання бойовиків не було спецоперацією та проводилося без участі інших країн

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Марʼяна Безугла заявила, що підготовка до затримання бойовиків «ПВК Вагнера» не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.

Про це вона розповіла на брифінгу після засідання ТСК, передає «Еспресо».

«ПВК Вагнера», за словами Безуглої, повністю координується владою Росії, навіть під час приватних замовлень, а «ще на етапі збору інформації про цих людей деталі стали відомі Росії».

ТСК встановила, що у 2018 році українська розвідка почала збирати інформацію про «вагнерівців». На фейковому сайті «Головне управління розвідки Міністерства оборони» проводили співбесіди для того, «щоб отримати інформацію про те, як діють ПВК і хто бере в них участь». Цей спеціальний захід був завершений 6 липня 2020 року.

Безугла зауважила, що в липні того ж року до Головного управління розвідки Міноборони звернулася СБУ, і виникла ідея спробувати виманити частину осіб, які, як вважається, брали участь у збройних конфліктах, насамперед на Донбасі. Відповідно до ініціативи СБУ тоді й був відкритий «спеціальний захід».

«А чи була це спільна операція з нашими партнерами, зі спецслужбами інших країн тощо? Ні. По-перше, це не була спецоперація. Зупинімося на цьому. Це був спеціальний захід. Це був суто український спеціальний захід», — наголосила вона.

За задумом ГУР і СБУ, після прибуття у Стамбул «вагнерівців», які летіли з Москви, мали затримати, «з огляду на їхню участь у сирійській операції».

«Відповідно, після прибуття у Стамбул, передбачувано, вони б були затримані через те, що такі особи проходять по різних базах даних і, відповідно, затримуються в кожній цивілізованій країні. А враховуючи їхню участь в сирійській операції, відповідно, у Туреччині — тим паче. Ніякої предметної кооперації як спільного спеціального заходу не було», — сказала Безугла.