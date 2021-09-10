У Сирії при підриві автомобіля загинув російський військовий

У сирійській провінції Хомс під час розвідки на вибуховому пристроїв підірвався російський бронеавтомобіль, у результаті чого загинув один військовослужбовець.
Про це повідомляє Міноборони РФ, передає Інтерфакс.
Зазначено, що автомобіль перевіряв маршрут проходження гуманітарної колони і постраждав від вибуху пристрою на узбіччі дороги. Потерпілий військовослужбовець отримав важкі поранення і, попри медичну допомогу, помер.
Імʼя та звання убитого не розкриваються, як і підрозділ, в якому він служив.
За офіційними даними російської сторони, в Сирії з початку військової кампанії (з 30 вересня 2015 року) загинули більше 100 військових. Кількість загиблих в Сирії російських найманців, в тому числі з «ПВК Вагнера», значно більша, але влада РФ не визнає свої звʼязки з приватними військовими компаніями.
- У минулому році російська колона підірвалася в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Загинув військовий радник (генерал-майор), а три бійці отримали різні поранення.
- Раніше в Сирії на півдні від міста Ідліб підірвався російсько-турецький патруль. Під час вибуху саморобного фугасу постраждали троє російських військових і кілька турецьких.