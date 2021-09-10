В Сирии при подрыве автомобиля погиб российский военный

В сирийской провинции Хомс во время разведки на взрывном устройств подорвался российский бронеавтомобиль, в результате чего погиб один военнослужащий.
Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Интерфакс.
Указано, что автомобиль проверял маршрут прохождения гуманитарной колонны и пострадал от взрыва устройства на обочине дороги. Пострадавший военнослужащий получил тяжелые ранения и, несмотря на медицинскую помощь, скончался.
Имя и звание убитого не раскрываются, как и подразделение, в котором он служил.
По официальным данным российской стороны, в Сирии с начала военной кампании (с 30 сентября 2015 года) погибли более 100 военных. Количество погибших в Сирии российских наемников, в том числе из «ЧВК Вагнера», значительно больше, но власти РФ не признают свои связи с частными военными компаниями.
- В прошлом году российская колонна подорвалась в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Погиб военный советник (генерал-майор), а три бойца получили различные ранения.
- Ранее в Сирии на юге от города Идлиб подорвался российско-турецкий патруль. При взрыве самодельного фугаса пострадали трое российских военных и несколько турецких.