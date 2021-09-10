В Сирии при подрыве автомобиля погиб российский военный

В сирийской провинции Хомс во время разведки на взрывном устройств подорвался российский бронеавтомобиль, в результате чего погиб один военнослужащий.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Интерфакс.

Указано, что автомобиль проверял маршрут прохождения гуманитарной колонны и пострадал от взрыва устройства на обочине дороги. Пострадавший военнослужащий получил тяжелые ранения и, несмотря на медицинскую помощь, скончался.

Имя и звание убитого не раскрываются, как и подразделение, в котором он служил.

По официальным данным российской стороны, в Сирии с начала военной кампании (с 30 сентября 2015 года) погибли более 100 военных. Количество погибших в Сирии российских наемников, в том числе из «ЧВК Вагнера», значительно больше, но власти РФ не признают свои связи с частными военными компаниями.