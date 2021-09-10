Twitter анонсувала нову функцію, що дозволяє обліковим записам маркувати себе як «хороших ботів»

Цю функцію запускають для невеликого числа облікових записів, для всіх ця функція має зʼявитись до кінця року. Додання ярлика не є обовʼязковим.

Компанія наводить кілька прикладів «хороших ботів»: наприклад, облікові записи, які діляться оновленнями щодо вакцинації, інформацією про сейсмічну активність або матеріалами з державних музеїв.

Соціальна мережа Twitter анонсувала нову функцію, що дозволяє обліковим записам ідентифікувати себе як «хороших ботів», додаючи відповідний ярлик у свій профіль.

Twitter провела попередній перегляд системи у травні, намагаючись дати людям більше інформації, як відрізнити автоматизовані облікові записи від ботів. Компанія вважає, що ярлики підвищать легітимність таких акаунтів і зміцнять довіру та прозорість серед їхньої аудиторії.

Боти часто асоціюються з дезінформацією на платформах соціальних мереж і викликають серйозний головний біль для компанії. За останні роки Twitter видалила десятки мільйонів облікових записів через підозри у спамі. Однак компанія вважає, що деякі боти позитивно впливають на платформу та її користувачів.