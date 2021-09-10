Twitter анонсировала новую функцию, которая позволит учетным записям обозначать себя как «хороших ботов»

Социальная сеть Twitter анонсировала новую функцию, которая позволяет учетным записям идентифицировать себя как «хороших ботов», добавляя соответствующий ярлык в свой профиль.

Об этом сообщает BBC.

Компания приводит несколько примеров «хороших ботов»: например, учетные записи, которые делятся обновлениями по вакцинации, информацией о сейсмической активности или материалами из государственных музеев.

Эту функцию запускают для небольшого числа учетных записей, для всех эта функция должна появиться до конца года. Добавление ярлыка не является обязательным.