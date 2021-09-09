«Блюзнірські вигадки». Кремль заперечує, що глава МНС загинув на відпочинку, а не під час навчань

У Кремлі вважають «блюзнірськими вигадками» опубліковані в ЗМІ версії про обставини загибелі глави МНС Євгена Зінічева.

Про це в бесіді з журналістами заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Meduza.

«Ніяких там версій немає. Є одна реальна версія. Все інше — це просто вже такі досить блюзнірські вигадки, які не відповідають дійсності», — сказав Пєсков.

Прессекретар додав, що Кремлю абсолютно зрозумілі обставини того, що сталося. При цьому на питання про те, чи відбулася НП під час відомчих навчань, Пєсков сказав, що «вчора все було сказано».

За офіційною інформацією МНС, Євген Зінічев загинув 8 вересня під час міжвідомчих навчань в Норильську, рятуючи режисера Олександра Мельника.

«Міністр стрибнув у воду за кінематографістом, який послизнувся на обриві, і розбився об камінь», — говорить влада.

Пізніше в ЗМІ зʼявлялися повідомлення, що Зінічев та Мельник загинули не під час навчань, а на відпочинку біля водоспаду — на плато Путорана за 120 кілометрів від Норильська. Видання Readovka стверджує, що не міністр намагався врятувати режисера, а навпаки — Зінічев послизнувся, підійшовши до краю водоспаду.