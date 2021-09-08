У Росії загинув глава Міністерства надзвичайних ситуацій Зінічев

Міністр Росії у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації стихійних лих Євген Зінічев загинув на навчаннях.

«МНС РФ зі скорботою повідомляє, що під час виконання службового обовʼязку, перебуваючи на міжвідомчих навчаннях із захисту Арктичної зони від НС, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічев», — сказали у відомстві.

За словами джерела РБК, Зінічев загинув під час відомчої зйомки, коли намагався утримати співробітника знімальної групи, який послизнувся на краю обриву. Зйомки були для навчального фільму МНС. Співробітник знімальної групи також загинув.

Зінічеву було 55 років. Він очолював МНС з травня 2018 року, тоді ж він увійшов до складу Ради безпеки країни.

Упродовж майже десяти років — з 2006 до 2015-го — Зінічев працював у охороні Володимира Путіна, супроводжуючи його у поїздках.