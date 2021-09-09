«Кощунственные измышления». Кремль отрицает, что глава МЧС погиб на отдыхе, а не во время учений

В Кремле считают «кощунственными измышлениями», появившиеся в СМИ версии об обстоятельствах гибели главы МЧС Евгения Зиничева.

Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Meduza.

«Никаких там версий нет. Есть одна реальная версия. Все остальное — это просто уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Кремлю абсолютно понятны обстоятельства случившегося. При этом на вопрос о том, произошло ли ЧП в ходе ведомственных учений, Песков заключил, что «вчера все было сказано».

По официальной информации МЧС, Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Норильске, спасая режиссера Александра Мельника.

«Министр прыгнул в воду за сорвавшимся с обрыва кинематографистом и разбился о камень», — говорят власти.

Позже в СМИ появлялись сообщения, что Зиничев и Мельник погибли не во время учений, а при посещении водопада — на плато Путорана в 120 километрах от Норильска. Издание Readovka утверждает, что не министр пытался спасти режиссера, а наоборот — Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада.