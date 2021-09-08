Российские СМИ выяснили детали смерти министра чрезвычайных ситуаций — погиб не на учениях и не «героически»

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев погиб не на учениях, как сообщалось в официальной версии, а во время туристической поездки.

Об этом пишут со ссылкой на собственные источники издания «РБК», Readovka, «Тайга» и RTVI.

В МЧС отметили, что министр погиб во время «выполнения служебного долга». В этот момент в Красноярском крае начались межведомственные учения.

Однако СМИ выяснили, что после открытия учений в Норильске Зиничев полетел на озеро Лама, которое расположено в 120 километрах от города. Это известное туристическое место, и туда часто возят высокопоставленных гостей.

Несколько изданий пишут, что гибель министра произошла на водопаде Китабо-Орон недалеко от этого озера. Он расположен в Путоранском заповеднике. Учения же Зиничев открывал за день до того.

Согласно официальной версии, министр погиб, пытаясь спасти оператора, который якобы снимал для МЧС учебный фильм. Он упал с обрыва, а Зиничев хотел его спасти. Но издание Readovka пишет, что на самом деле все было наоборот — именно министр поскользнулся на льду у края водопада, а оператор пытался его спасти. Оба погибли. Сама же поездка имела сугубо туристическую цель.