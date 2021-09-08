Російські ЗМІ з’ясували деталі смерті міністра надзвичайних ситуацій — загинув не на навчаннях і не «героїчно»

Міністр надзвичайних ситуацій Росії Євген Зінічев загинув не навчаннях, як повідомлялося в офіційній версії, а під час туристичної поїздки.

Про це пишуть з посиланням на власні джерела видання «РБК», Readovka, «Тайга» та RTVI.

У МНС зазначали, що міністр загинув під час «виконання службового обов’язку». У цей момент у Красноярському краї Росії розпочалися міжвідомчі навчання.

Однак ЗМІ з’ясували, що після відкриття навчань у Норильську Зінічев полетів на озеро Лама, яке розташоване за 120 кілометрів від міста. Це відоме туристичне місце, і туди часто возять високопоставлених гостей.

Декілька видань пишуть, що загибель міністра сталася на водоспаді Кітабо-Орон неподалік цього озера. Він розташований у Путоранському заповіднику. Навчання ж Зінічев відкривав напередодні.

Згідно з офіційною версією, міністр загинув, намагаючись врятувати оператора, який нібито знімав для МНС навчальний фільм. Він впав з обриву, а Зінічев хотів його врятувати. Але видання Readovka пише, що насправді все було навпаки — саме міністр підсковзнувся на льоду біля краю водоспаду, а оператор намагався його врятувати. Обидва загинули. Сама ж поїздка мала суто туристичну мету.