Російські ЗМІ з’ясували деталі смерті міністра надзвичайних ситуацій — загинув не на навчаннях і не «героїчно»

Міністр надзвичайних ситуацій Росії Євген Зінічев загинув не навчаннях, як повідомлялося в офіційній версії, а під час туристичної поїздки.
Про це пишуть з посиланням на власні джерела видання «РБК», Readovka, «Тайга» та RTVI.
У МНС зазначали, що міністр загинув під час «виконання службового обов’язку». У цей момент у Красноярському краї Росії розпочалися міжвідомчі навчання.
Однак ЗМІ з’ясували, що після відкриття навчань у Норильську Зінічев полетів на озеро Лама, яке розташоване за 120 кілометрів від міста. Це відоме туристичне місце, і туди часто возять високопоставлених гостей.
Декілька видань пишуть, що загибель міністра сталася на водоспаді Кітабо-Орон неподалік цього озера. Він розташований у Путоранському заповіднику. Навчання ж Зінічев відкривав напередодні.
Згідно з офіційною версією, міністр загинув, намагаючись врятувати оператора, який нібито знімав для МНС навчальний фільм. Він впав з обриву, а Зінічев хотів його врятувати. Але видання Readovka пише, що насправді все було навпаки — саме міністр підсковзнувся на льоду біля краю водоспаду, а оператор намагався його врятувати. Обидва загинули. Сама ж поїздка мала суто туристичну мету.
- Уранці 8 вересня у Росії повідомили про те, що міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації стихійних лих Євген Зінічев загинув на навчаннях. Зінічеву було 55 років. Він очолював МНС з травня 2018 року, тоді ж він увійшов до складу Ради безпеки країни. Упродовж майже десяти років — з 2006 до 2015-го — Зінічев працював у охороні Володимира Путіна, супроводжуючи його у поїздках.