Кількість жертв урагану «Іда» у США збільшилася до 82 людей

Жертвами урагану «Іда», який у підсумку переріс із торнадо у шторм, стали 82 американця.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

Згідно з оновленими даними від влади, у штаті Луїзіана загинули 26 людей, серед яких семеро — мешканці одного з будинків для літніх людей.

У південно-східних штатах (Алабама, Міссісіпі, Теннессі) загинули чотири людини. На північному сході США — штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут і Пенсильванія — число жертв перевищило 50.

Загалом у країні від урагану загинули 82 людини.