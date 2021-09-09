Кількість жертв урагану «Іда» у США збільшилася до 82 людей

Жертвами урагану «Іда», який у підсумку переріс із торнадо у шторм, стали 82 американця.
Про це повідомляє телеканал CBS News.
Згідно з оновленими даними від влади, у штаті Луїзіана загинули 26 людей, серед яких семеро — мешканці одного з будинків для літніх людей.
У південно-східних штатах (Алабама, Міссісіпі, Теннессі) загинули чотири людини. На північному сході США — штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут і Пенсильванія — число жертв перевищило 50.
Загалом у країні від урагану загинули 82 людини.
- Ураган «Іда» обрушився на штати Луїзіана і Міссісіпі 30 серпня, викликавши масові повені та значні руйнування. Понад мільйон людей залишилися без світла, а біля Нового Орлеану річка Міссісіпі потекла у зворотному напрямку.
- Ближче до 1 вересня ураган пішов углиб США і поступово перетворився на тропічний шторм. Половина штату Луїзіана була знеструмлена — у місті Новий Орлеан ввели комендантську годину, щоб уникнути мародерства. У ніч проти 2 вересня шторм обрушився на північний схід США і спричинив затоплення.