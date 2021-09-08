На станції «Академік Вернадський» полярники виготовлятимуть сувеніри з пластику, який там накопичується

На українській антарктичній станції «Академік Вернадський» будуть виробляти сувенірну продукцію з пластику, який накопичується на станції.
Про це повідомила експертка з комунікацій Національного антарктичного наукового центру Олена Марушевська на пресконференції, передає Укрінформ.
Проєкт робили два роки, хотіли запустити у 2020, однак через коронавірус обладнання застрягло. Цього року вже встановили обладнання, але туристів немає, бо Антарктида поки закрита для туристів.
«Цей проєкт дозволяє нам всім задуматись, який є пластик, що пластик є різний, і його можна сортувати по-різному, і в ньому є різні перспективи перетворення. Дуже сподіваємось, що коли Антарктиду відкриють, а це буде наступного року чи, може, через рік, у нас вже повністю налагодиться асортимент цих сувенірів, а також різні можливості. І тоді це буде великий крок уперед для України, тому що в Антарктиді дуже сильною позитивною рисою станції вважається якомога менший екологічний слід», — сказала Марушевська.
Ініціатива з переробкою пластику дозволить зменшити кількість відходів, які утворюються на станції та потребують вивозу з Антарктиди. Сувенірну продукцію виготовлятимуть з пластику, який маркований «2»: кришечки від пластикових пляшок і флакони від побутової хімії.
- 9 квітня українські полярники на станції «Академік Вернадський» отримали безлімітний інтернет після установки антени.
- Уже 11 квітня полярники провели віртуальну екскурсію. Озонометристка станції показала умови, в яких живуть полярники, робочі кабінети, лабораторії, техніку, спорядження, кімнату для відпочинку, знаменитий бар «Фарадей», а також краєвиди з вікон станції.