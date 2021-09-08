На станції «Академік Вернадський» полярники виготовлятимуть сувеніри з пластику, який там накопичується

На українській антарктичній станції «Академік Вернадський» будуть виробляти сувенірну продукцію з пластику, який накопичується на станції.

Про це повідомила експертка з комунікацій Національного антарктичного наукового центру Олена Марушевська на пресконференції, передає Укрінформ.

Проєкт робили два роки, хотіли запустити у 2020, однак через коронавірус обладнання застрягло. Цього року вже встановили обладнання, але туристів немає, бо Антарктида поки закрита для туристів.

«Цей проєкт дозволяє нам всім задуматись, який є пластик, що пластик є різний, і його можна сортувати по-різному, і в ньому є різні перспективи перетворення. Дуже сподіваємось, що коли Антарктиду відкриють, а це буде наступного року чи, може, через рік, у нас вже повністю налагодиться асортимент цих сувенірів, а також різні можливості. І тоді це буде великий крок уперед для України, тому що в Антарктиді дуже сильною позитивною рисою станції вважається якомога менший екологічний слід», — сказала Марушевська.