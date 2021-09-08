На станции «Академик Вернадский» полярники будут производить сувениры из пластика, который там скапливается

На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» будут производить сувенирную продукцию из пластика, который накапливается на станции.
Об этом сообщила эксперт по коммуникациям Национального антарктического научного центра Елена Марушевская на пресс-конференции, передает Укринформ.
Проект делали два года, хотели запустить в 2020, однако из-за коронавируса оборудование застряло. В этом году уже установили оборудование, но туристов нет, потому что Антарктида пока закрыта для туристов.
«Этот проект позволяет нам всем задуматься, каким бывает пластик и что он может быть разным, и его можно сортировать по-разному, и в нем есть разные перспективы преобразования. Очень надеемся, что когда Антарктиду откроют, а это будет в следующем году или, может, через год, у нас уже полностью наладится ассортимент этих сувениров, и будут разные возможности. И тогда это станет большим шагом вперед для Украины, потому что в Антарктиде очень сильной положительной чертой станции считается как можно меньший экологический след», — сказала Марушевская.
Инициатива с переработкой пластика позволит уменьшить количество отходов, которые образуются на станции и требуют вывоза из Антарктиды. Сувенирную продукцию будут производить из пластика, который маркирован «2»: крышечки от пластиковых бутылок и флаконы из-под бытовой химии.
- 9 апреля украинские полярники на станции «Академик Вернадский» получили безлимитный интернет после установки антенны.
- Уже 11 апреля полярники провели виртуальную экскурсию. Озонометристка станции показала условия, в которых живут полярники, рабочие кабинеты, лаборатории, технику, снаряжение, комнату для отдыха, знаменитый бар «Фарадей», а также виды из окон станции.