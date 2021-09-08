На станции «Академик Вернадский» полярники будут производить сувениры из пластика, который там скапливается

На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» будут производить сувенирную продукцию из пластика, который накапливается на станции.

Об этом сообщила эксперт по коммуникациям Национального антарктического научного центра Елена Марушевская на пресс-конференции, передает Укринформ.

Проект делали два года, хотели запустить в 2020, однако из-за коронавируса оборудование застряло. В этом году уже установили оборудование, но туристов нет, потому что Антарктида пока закрыта для туристов.

«Этот проект позволяет нам всем задуматься, каким бывает пластик и что он может быть разным, и его можно сортировать по-разному, и в нем есть разные перспективы преобразования. Очень надеемся, что когда Антарктиду откроют, а это будет в следующем году или, может, через год, у нас уже полностью наладится ассортимент этих сувениров, и будут разные возможности. И тогда это станет большим шагом вперед для Украины, потому что в Антарктиде очень сильной положительной чертой станции считается как можно меньший экологический след», — сказала Марушевская.