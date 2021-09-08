У Кабміні підтвердили відставку трьох незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу»

Міністерство економіки отримало заяви про відставку трьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз».
Про це заявив віцепрем’єр і міністр економіки Олексій Любченко на засіданні уряду.
«Пропонується Міністерству економіки разом з «Нафтогаз України» вжити заходів щодо проведення відбору на три посади незалежних членів наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», — сказав Любченко.
Водночас прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця листопада буде проведено відбір ще чотирьох незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу». Це дозволить обрати керівника «Нафтогазу» до травня 2022 року.
У відставку подали Клер Споттісвуд, яка була головою наглядової ради, а також Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден. Причиною такого рішення стало призначення очільником «Нафтогазу» Юрія Вітренка.
«Ми дуже стурбовані майбутнім «Нафтогазу»: нас турбує і фінансовий стан, і можливість вести виробництво, оскільки інвестиції не йдуть. Юрій [Вітренко] не дозволяє робити інвестиції, компанія ніби в замороженому стані, і люди бояться», — описала ситуацію Споттісвуд.
За її словами, після його призначення майже не було нормального спілкування компанії з наглядовою радою, з компанії почали звільнятися талановиті керівники, а сам Вітренко не відповідав на листи від наглядової ради.
«Причина, чому ми подали у відставку, — ми жодного рішення не можемо ухвалити, не хочемо бути свідками того, що робиться при Вітренку», — підтвердив таку позицію Лескуа.
Він зазначив, що наглядова рада пропонувала Вітренку тимчасово призупинити повноваження до рішення суду за приписом НАЗК, але отримала відмову.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. Відставку Коболєва розкритикували західні партнери України.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон. Пізніше ОАСК зупинив дію припису.