У Британії заявили про повну вакцинацію 75% усіх, хто старше за 16 років

У Великій Британії заявили, що повний курс вакцинації завершили вже 75% людей, які старші за 16 років.
Про це пише The Guardian.
Загалом в країні вже провели майже 92 мільйони щеплень. 48 мільйонів вакциновані принаймні однією дозою, а 43,5 мільйона — отримали вже дві дози.
Найбільша кількість вакцинованих в Уельсі. Там завершили вакцинацію 84,1% тих, хто старше за 16 років.
- Уряд Великої Британії запропонує молоді знижки на їжу навинос і поїздки на таксі, щоб стимулювати їх вакцинуватись від коронавірусу. Ідеться про знижки від таких сервісів, як Uber, Bolt, Deliveroo та Pizza Pilgrims.
- На початку серпня у Британії відзвітували про вакцинацію 75% дорослого населення. На той момент у країні зробили 86 мільйонів щеплень.