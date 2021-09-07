У Британії заявили про повну вакцинацію 75% усіх, хто старше за 16 років

У Великій Британії заявили, що повний курс вакцинації завершили вже 75% людей, які старші за 16 років.

Про це пише The Guardian.

Загалом в країні вже провели майже 92 мільйони щеплень. 48 мільйонів вакциновані принаймні однією дозою, а 43,5 мільйона — отримали вже дві дози.

Найбільша кількість вакцинованих в Уельсі. Там завершили вакцинацію 84,1% тих, хто старше за 16 років.