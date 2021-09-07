В Британии заявили о полной вакцинации 75% всех, кто старше 16 лет

В Великобритании заявили, что полный курс вакцинации завершили уже 75% людей, старше 16 лет.
Об этом пишет The Guardian.
Всего в стране уже провели почти 92 миллиона прививок. 48 млн вакцинированы по крайней мере одной дозой, а 43,5 миллиона — получили уже две дозы.
Наибольшее количество вакцинированных в Уэльсе. Там завершили вакцинацию 84,1% тех, кто старше 16 лет.
- Правительство Великобритании предложит молодежи скидки на еду навынос и поездки на такси, чтобы стимулировать их прививаться от коронавируса. Речь идет о скидках от таких сервисов, как Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims.
- В начале августа в Великобритании отчитались о вакцинации 75% взрослого населения. На тот момент в стране сделали 86 млн прививок.