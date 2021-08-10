В Британии полностью провакцинировали от коронавируса 75% взрослого населения

Правительство Великобритании заявило, что в стране провакцинировано от коронавируса 75% взрослого населения. Об этом сообщает BBC.

На данный момент ввели 86 780 455 доз, из них 47 091 889 человек (89%) получили первый укол. Вторую дозу получили 39 688 566 человек (75%).

Премьер-министр страны Борис Джонсон отдал должное «невероятной» кампании по внедрению вакцины, заявив, что она обеспечивает жизненно важную защиту людей по всей стране.

«Это огромное национальное достижение, которым мы все должны гордиться. Очень важно, чтобы те, кто еще не вакцинирован, как можно скорее обратились за помощью, чтобы записаться на укол — чтобы защитить себя, защитить своих близких и позволить всем нам безопасно пользоваться нашими свободами», — отметил Джонсон.