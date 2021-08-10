У Британії повністю провакцинували від коронавірусу 75% дорослого населення

Уряд Великої Британії заявив, що у країні провакциновано від коронавірусу 75% дорослого населення. Про це повідомляє BBC.

На даний момент ввели 86 780 455 доз, з них 47 091 889 осіб (89%) отримали перший укол. Другу дозу отримали 39 688 566 людей (75%).

Премʼєр-міністр країни Борис Джонсон віддав належне «неймовірній» кампанії з впровадження вакцини, заявивши, що вона забезпечує життєво важливий захист людей по всій країні.

«Це величезне національне досягнення, яким ми всі повинні пишатися. Дуже важливо, щоб ті, хто ще не вакцинований, як можна швидше звернулися за допомогою, щоб записатися на укол - щоб захистити себе, захистити своїх близьких і дозволити всім нам безпечно користуватися нашими свободами», — зазначив Джонсон.