В Україні офіційно зареєстрували перші пʼять колекторських компаній

Перші юридичні особи набули статусу колекторських компаній, пройшовши процедуру реєстрації в Національному банку України.

Про це повідомила пресслужба НБУ та навела перелік компаній, про які йдеться:

ТОВ «Компанія Аксіліум» (ЄДРПОУ 43227197);

ТОВ «Інфідіс» (ЄДРПОУ 41476560);

ТОВ «Фінтех-колект» (ЄДРПОУ 44364802);

ТОВ «Служба виконання стягнення» (ЄДРПОУ 44303859);

ТОВ «Українська колекторська агенція» (ЄДРПОУ 41501722).

Відповідні рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

У 2021 році в Україні вперше з’явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній. Тепер, щоб мати можливість надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.

Лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.