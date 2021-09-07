В Україні офіційно зареєстрували перші пʼять колекторських компаній

Перші юридичні особи набули статусу колекторських компаній, пройшовши процедуру реєстрації в Національному банку України.
Про це повідомила пресслужба НБУ та навела перелік компаній, про які йдеться:
- ТОВ «Компанія Аксіліум» (ЄДРПОУ 43227197);
- ТОВ «Інфідіс» (ЄДРПОУ 41476560);
- ТОВ «Фінтех-колект» (ЄДРПОУ 44364802);
- ТОВ «Служба виконання стягнення» (ЄДРПОУ 44303859);
- ТОВ «Українська колекторська агенція» (ЄДРПОУ 41501722).
Відповідні рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.
У 2021 році в Україні вперше з’явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній. Тепер, щоб мати можливість надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.
Лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.
- 12 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон № 1349-ІХ про захист споживачів від колекторів при врегулюванні простроченої заборгованості, за який парламент проголосував 19 березня.
- Закон вводить чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів, а також встановлює вимоги до кредитодавця і колекторських компаній. Нацбанк уповноважений контролювати дотримання банками, фінустановами і колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів.
- 7 квітня Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для колекторів і заборону їм спілкуватися з боржниками частіше, ніж двічі на добу.