В Украине официально зарегистрировали первые пять коллекторских компаний

Первые юридические лица получили статус коллекторских компаний, пройдя процедуру регистрации в Национальном банке Украины.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ и назвала перечень компаний, о которых идет речь:
- ООО «Компания Аксилиум» (ЕГРПОУ 43227197);
- ООО «Инфидис» (ЕГРПОУ 41476560);
- ООО «Финтех-коллект» (ЕГРПОУ 44364802);
- ООО «Служба исполнения взыскания» (ЕГРПОУ 44303859);
- ООО «Украинское коллекторское агентство» (ЕГРПОУ 41501722).
Соответствующие решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.
В 2021 году в Украине впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний. Теперь, чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.
Только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
- 12 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон № 1349-ІХ о защите потребителей от коллекторов при урегулировании просроченной задолженности, за который парламент проголосовал 19 марта.
- Закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов, а также устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям. Нацбанк уполномочен контролировать соблюдение банками, финучреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей.
- 7 апреля Зеленский подписал закон об усилении ответственности для коллекторов и запрете им общаться с должниками чаще двух раз в сутки.