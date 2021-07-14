В Украине началась регистрация коллекторских компаний

В Украине с 14 июля вступил в силу закон о регулировании работы коллекторов (№ 1349-IX), который дал старт регистрации коллекторских компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Нацбанк начал принимать документы от компаний и фирм для включения в Реестр коллекторов. Все компании, как со статусом финансового учреждения, так и без него, которые уже работают на рынке, должны в течение месяца (до 13 августа) подать в НБУ документы.
С перечнем документов можно ознакомиться здесь. В НБУ отмечают, что разные категории заявителей заполняют разные электронные формы.
- 12 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон № 1349-ІХ о защите потребителей от коллекторов при урегулировании просроченной задолженности, за который парламент проголосовал 19 марта.
- Закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов, а также устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям. Нацбанк уполномочен контролировать соблюдение банками, финучреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей.
- 7 апреля Зеленский подписал закон об усилении ответственности для коллекторов и запрете им общаться с должниками чаще двух раз в сутки.