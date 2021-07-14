В Україні почалася реєстрація колекторських компаній

В Україні з 14 липня набув чинності закон про регулювання роботи колекторів (№ 1349-IX), який дав старт реєстрації колекторських компаній.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Нацбанк почав приймати документи від компаній і фірм для включення до Реєстру колекторів. Всі компанії, як зі статусом фінансової установи, так і без нього, які вже працюють на ринку, повинні протягом місяця (до 13 серпня) подати в НБУ документи.

З переліком документів можна ознайомитися тут. В НБУ зазначають, що різні категорії заявників заповнюють різні електронні форми.