В Україні почалася реєстрація колекторських компаній

В Україні з 14 липня набув чинності закон про регулювання роботи колекторів (№ 1349-IX), який дав старт реєстрації колекторських компаній.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Нацбанк почав приймати документи від компаній і фірм для включення до Реєстру колекторів. Всі компанії, як зі статусом фінансової установи, так і без нього, які вже працюють на ринку, повинні протягом місяця (до 13 серпня) подати в НБУ документи.
З переліком документів можна ознайомитися тут. В НБУ зазначають, що різні категорії заявників заповнюють різні електронні форми.
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