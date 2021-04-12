Зеленський підписав закон про регулювання роботи колекторів. Він захистить боржників

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1349-ІХ про захист споживачів від колекторів під час врегулювання простроченої заборгованості, за який парламент проголосував 19 березня.

Про це повідомляє Офіс президента.

Закон вводить чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів, а також встановлює вимоги до кредитодавця і колекторських компаній.