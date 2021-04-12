Зеленский подписал закон о регулировании работы коллекторов. Он защитит должников

Закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов, а также устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям.

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1349-ІХ о защите потребителей от коллекторов при урегулировании просроченной задолженности, за который парламент проголосовал 19 марта.

Они теперь обязаны соблюдать этическое поведение с должником. Кредиторы должны информировать должников о привлечении коллекторов, заключать договоры только с компаниями из соответствующего реестра Национального банка и контролировать действия привлеченных коллекторов. За несоблюдение требований — штрафы.

Кредитор перед заключением договора должен сообщить клиенту о возможности привлечения коллекторов в случае непогашения задолженности в установленный срок, а в договоре — указывать право потребителя обращаться в НБУ в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования.