Зеленский подписал закон о регулировании работы коллекторов. Он защитит должников

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1349-ІХ о защите потребителей от коллекторов при урегулировании просроченной задолженности, за который парламент проголосовал 19 марта.
Об этом сообщает Офис президента.
Закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов, а также устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям.
Они теперь обязаны соблюдать этическое поведение с должником. Кредиторы должны информировать должников о привлечении коллекторов, заключать договоры только с компаниями из соответствующего реестра Национального банка и контролировать действия привлеченных коллекторов. За несоблюдение требований — штрафы.
Кредитор перед заключением договора должен сообщить клиенту о возможности привлечения коллекторов в случае непогашения задолженности в установленный срок, а в договоре — указывать право потребителя обращаться в НБУ в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования.
Закон также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем). Во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилию представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя — предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.
Нацбанк уполномочен контролировать соблюдение банками, финучреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей.
- Нацбанк обязал финансовые учреждения вносить в договоры расширенное описание финуслуг и запретил прописывать условия мелким шрифтом. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладах (депозитах), а также об открытии и ведении текущего счета.
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