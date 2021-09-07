Депутати з обʼєднання «Справедливість» обрали своє керівництво. Група заявила про від’єднання від «Голосу»

Головою обʼєднання обрали Олександру Устінову, заступницею — Юлію Клименко. Зазначається, що керівництво обʼєднання змінюватиметься на основі ротації. Відповідний лист вже надіслали керівництву Верховної Ради, а також керівникам депутатських фракцій та груп.

11 народних депутатів з фракції «Голос», які створили обʼєднання «Справедливість» , обрали його керівництво. Воно представлятиме їхню позицію у Верховній Раді.

«Зважаючи на те, що номінальний «голова» фракції не представляє позицію більшості представників фракції та видає власну позицію за позицію більшості депутатів, більшість депутатів фракції обрали своїх легітимних представників», — прокоментував таке рішення нардеп Ярослав Юрчишин.

Голова обʼєднання Олександра Устінова пообіцяла, що пріоритетами депутатів залишатимуться реформа правоохоронних органів, боротьба з корупцією, розвиток громад, а також захист проукраїнського та європейського руху країни, територіальної цілісності та мови від проросійських сил у парламенті.