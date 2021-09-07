Депутаты из объединения «Справедливость» избрали свое руководство. Группа заявила об отделении от «Голоса»

11 народных депутатов из фракции «Голос», которые создали объединение «Справедливость», избрали его руководство. Оно будет представлять их позицию в Верховной Раде.
Об этом сообщает пресс-служба объединения.
Главой объединения избрали Александру Устинову, заместителем — Юлию Клименко. Отмечается, что руководство объединения будет осуществляться на основе ротации. Соответствующее письмо уже направили руководству Верховной Рады, а также руководителям депутатских фракций и групп.
«Учитывая то, что номинальный «глава» фракции не представляет позицию большинства представителей фракции и выдает свою позицию за позицию большинства депутатов, большинство депутатов фракции избрали своих легитимных представителей», — прокомментировал такое решение нардеп Ярослав Юрчишин.
Глава объединения Александра Устинова пообещала, что приоритетами депутатов по-прежнему будут реформа правоохранительных органов, борьба с коррупцией, развитие общин, а также защита проукраинского и европейского движения страны, территориальной целостности и языка от пророссийских сил в парламенте.
- 16 июня нардепы «Голоса» Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин и Ярослав Юрчишин создали отдельное объединение «Справедливость» и объявили недоверие руководству партии. В партии создании депутатской группы назвали незаконным.