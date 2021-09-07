Депутаты из объединения «Справедливость» избрали свое руководство. Группа заявила об отделении от «Голоса»

11 народных депутатов из фракции «Голос», которые создали объединение «Справедливость», избрали его руководство. Оно будет представлять их позицию в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба объединения.

Главой объединения избрали Александру Устинову, заместителем — Юлию Клименко. Отмечается, что руководство объединения будет осуществляться на основе ротации. Соответствующее письмо уже направили руководству Верховной Рады, а также руководителям депутатских фракций и групп.