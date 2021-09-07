У Греції на святій горі Афон спалахнули лісові пожежі

У Греції спалахнула чергова масштабна лісова пожежа, але цього разу полумʼя дісталося святої гори Афон.

Полум’я намагаються загасити близько 40 пожежників, повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

Сильні пориви вітру ускладнюють гасіння пожежі, тож рятувальникам додали авіаційну допомогу — чотири спецлітаки з водою.

Зазначається, що полум’я спалахнуло поблизу монастиря Святої Анни. За словами пожежників, місце, де вирує пожежа, віддалене і важкодоступне.

Наразі Афон — це спільнота з 20 православних монастирів під прямою юрисдикцією Константинопольського патріархату.