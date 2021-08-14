У Туреччині розбився російський пожежний літак. Доля восьми членів екіпажу невідома

На сході Туреччини в місті Кахраманмараш, де виникли нові лісові пожежі, упав рятувальний літак Бе-200. Лісове управління країни орендувало цей літак у Росії.
Влада почала пошуково-рятувальну операцію, повідомив турецький телеканал NTV.
Літак гасив пожежу в області Адана, на його борту перебували троє пілотів, штурман, технік, оператор та інженери — троє турків і пʼятеро росіян. Причина аварії наразі невідома.
«Літак нового покоління Бе-200 є останнім досягненням світової гідроавіації та найбільш досконалим та ефективним з існуючих літаків-амфібій», — йдеться в описі літака на сайті МНС Росії.
За даними Hurriyet, літак врізався в гору.
Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Туреччині спалахнули 28 липня. Президент Туреччини Реджеп Ердоган 31 липня оголосив райони лісових пожеж зонами лиха.
- Відповідальність за масштабні лісові пожежі в Туреччині, за інформацією ЗМІ, взяла на себе організація «Діти вогню», повʼязана з терористичною Робітничою партією Курдистану.
- Девʼятого серпня пожежі в Туреччині майже вдалося загасити. На сході Середземномор’я — у Греції, Італії та Албанії — теж тривають пожежі. В турецькій Антальї внаслідок пожеж постраждали понад 50 людей. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях Манавгатського району.