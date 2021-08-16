У Греції спалахнули нові пожежі — влада евакуювала жителів трьох міст

На південному сході та заході Греції спалахнули нові лісові пожежі, через що жителів трьох населенних пунктів евакуювали.
Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.
Одна з пожеж спалахнула 16 серпня у місті Кератея на сході Аттики. Вогонь швидко знищив чагарник та перекинувся до національного парку у районі Суніон. Через загрозу поширення вогню людей евакуювали.
Зазначається, що в районі пожежі зникла літня жінка з інвалідністю. Щонайменше десять будинків пошкоджено вогнем.
Влада спрямувала в регіон кілька десятків пожежників, шість водоскидних літаків і чотири гелікоптери.
Крім того, після полудня з іншого боку від Афін — на північному заході у районі Вілія — спалахнула ще один пожежа. Через сильний вітер та спеку рятувальники не можуть локалізувати вогонь.
Слідчі намагаються встановити причину пожежі. Місцеві чиновники стверджують, що є ознаки підпалу.
- У Греції лісові пожежі вирують від минулого вівторка, 27 липня. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапили кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Україна відправила до Греції загін вогнеборців з усім необхідним спорядженням для гасіння лісових пожеж.