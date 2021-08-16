У Греції спалахнули нові пожежі — влада евакуювала жителів трьох міст

На південному сході та заході Греції спалахнули нові лісові пожежі, через що жителів трьох населенних пунктів евакуювали.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Одна з пожеж спалахнула 16 серпня у місті Кератея на сході Аттики. Вогонь швидко знищив чагарник та перекинувся до національного парку у районі Суніон. Через загрозу поширення вогню людей евакуювали.

Зазначається, що в районі пожежі зникла літня жінка з інвалідністю. Щонайменше десять будинків пошкоджено вогнем.

Влада спрямувала в регіон кілька десятків пожежників, шість водоскидних літаків і чотири гелікоптери.

Крім того, після полудня з іншого боку від Афін — на північному заході у районі Вілія — спалахнула ще один пожежа. Через сильний вітер та спеку рятувальники не можуть локалізувати вогонь.

Слідчі намагаються встановити причину пожежі. Місцеві чиновники стверджують, що є ознаки підпалу.