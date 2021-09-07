Рада поповнилася новим нардепом замість призначеного міністром внутрішніх справ Монастирського

Обраний нардепом від «Слуги народу» Антон Швачко склав депутатську присягу.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

«З трибуни склав присягу народного депутата Антон Швачко, обраний до парламенту за списком партії «Слуга Народу», — йдеться у повідомленні. Швачко увійшов до парламентської фракції «Слуга народу» після призначення міністром внутрішніх справ нардепа Дениса Монастирського.

Швачку 28 років. Він випускник Сумського національного аграрного університету. На момент парламентських виборів у 2019 році був безпартійним та безробітним. У списку «Слуги народу» був за № 139, тоді як було обрано депутатами 129 кандидатів.