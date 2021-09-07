Рада пополнилась новым нардепом вместо назначенного министром внутренних дел Монастырского

Избранный нардепом от «Слуги народа» Антон Швачко принял депутатскую присягу.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«С трибуны принес присягу народного депутата Антон Швачко, избранный в парламент по списку партии «Слуги народа», — говорится в сообщении. Швачко вошел в парламентскую фракцию «Слуга народа» после назначения министром внутренних дел нардепа Дениса Монастырского.

Швачко — 28 лет. Он выпускник Сумского национального аграрного университета. На момент парламентских выборов в 2019 году был беспартийным и безработным. В списке «Слуги народа» был под № 139, тогда как депутатами избрали 129 кандидатов.