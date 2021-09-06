Голова Центру інформаційної безпеки Мінкультури Цибульська звільнилася. Вона пропрацювала 6 місяців

«Я прийняла це рішення зі спокійним серцем. Це були надзвичайно інтенсивні 6 місяців, якими я пишаюсь. Моєю ціллю від самого початку було запустити нову інституцію, зібрати потужну команду, показати, що держава теж може виробляти висококласну експертизу з гібридних загроз», — написала вона.

Про це вона повідомила у Facebook.

Голова Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури Любов Цибульська звільнилася, пропрацювавши на цій посаді 6 місяців.

Також зі своєї посади звільнилася заступниця Цибульської Тетяна Карась. На їхніх посадах працюватимуть Ігор Соловей та Микола Балабан. За словами Цибульської, ці кандидатури вона сама запропонувала міністру Олександру Ткаченку, їх погодили.

Соловей підтвердив ці кадрові зміни, додавши, що Цибульська та Карась залишаються в команді як радники. Вони зосередяться на міжнародній діяльності та зв’язках із західними партнерами.