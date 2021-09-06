Міністр внутрішніх справ Монастирський вперше прокоментував ДТП за участю нардепа Трухіна

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вперше прокоментував ДТП у Київській області за участі нардепа від фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна — він переконаний, що будуть відповіді на всі запитання.

Про це він заявив в інтервʼю агентству Інтерфакс.

«Я впевнений, що найближчим часом будуть отримані всі відповіді на запитання, які є», — зазначив Монастирський.

Він пояснив, що справу передали до Державного бюро розслідувань, оскільки Трухін — «спецсубʼєкт», народний депутат.

Зазначимо, що сам Трухін ДТП, яка сталась 23 серпня, уперше прокоментував 1 вересня. Він заявив, що максимально сприяє поліції у розслідуванні, а під час аварії сильно вдарився головою і перебуває на лікуванні.