Министр внутренних дел Монастырский впервые прокомментировал ДТП с участием нардепа Трухина

Министр внутренних дел Денис Монастырский впервые прокомментировал ДТП в Киевской области с участием нардепа от фракции «Слуга народа» Александра Трухина — он убежден, что будут ответы на все вопросы.
Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс.
«Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть», — отметил Монастырский.
Он пояснил, что дело передали в Государственное бюро расследований, поскольку Трухин — «спецсубъект», народный депутат.
Отметим, что сам Трухин ДТП, которое произошло 23 августа, впервые прокомментировал 1 сентября. Он заявил, что максимально способствует полиции в расследовании, а во время аварии сильно ударился головой и находится на лечении.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял авто. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего в аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Луче и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего ранее рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Представитель МВД Артем Шевченко лишь 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в авто.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местной ячейки «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова. Сам Трухин, как и Мухтаров, были пассажирами.