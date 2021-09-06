США вимагають від Росії звільнити Джеляла і затриманих кримчан

США засудили недавні затримання й арешти кримських татар в окупованому Криму, закликавши Росію негайно звільнити першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та інших затриманих.
Відповідну заяву опублікували на сайті Держдепартаменту.
США вважають затримання черговим політично мотивованим рейдом і каральним заходом проти Меджлісу та його керівництва за опір спробі Росії анексувати Крим.
У заяві вказується, що США підтвердили під час першого саміту «Кримської платформи», що Крим — це Україна, а США твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
- 3—4 вересня співробітники ФСБ затримали в Криму заступника голови Меджлісу Джеляла, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова та Шевкета Усеїнова.
- Після цього родичі та небайдужі кримчани вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі з протестом. Силовики затримали майже 50 людей, відпустивши приблизно 40 на наступний день.
- Джелялу, Ахтемовим, Одаманову й Усеїнову висунули звинувачення в диверсії. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
- МЗС України висловило протест Росії, а Зеленський заявив, що це помста РФ за початок роботи «Кримської платформи».