США потребовали от Россию освободить Джеляла и задержанных крымчан

США осудили недавние задержание и аресты крымских татар в оккупированном Крыму, призвав Россию немедленно освободить первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла и остальных задержанных.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.
США считают задержания очередным политически мотивированным рейдом и карательной мерой против Меджлиса и его руководства за сопротивление попытке России аннексировать Крым.
В заявлении указывается, что США подтвердили во время первого саммита «Крымской платформы», что Крым — это Украина, и США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
- 3—4 сентября сотрудники ФСБ задержали в Крыму заместителя главы Меджлиса Джеляла, а также Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
- После этого родственники и неравнодушные крымчане вышли к зданию ФСБ в Симферополе с протестом. Силовики задержали около 50 человек, отпустив примерно 40 на следующий день.
- Джелялу, Ахтемовым, Одаманову и Усеинову предъявили обвинение в диверсии. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
- МИД Украины выразил протест России, а Зеленский заявил, что это месть РФ за начало работы «Крымской платформы».