США потребовали от Россию освободить Джеляла и задержанных крымчан

США осудили недавние задержание и аресты крымских татар в оккупированном Крыму, призвав Россию немедленно освободить первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла и остальных задержанных.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

США считают задержания очередным политически мотивированным рейдом и карательной мерой против Меджлиса и его руководства за сопротивление попытке России аннексировать Крым.

В заявлении указывается, что США подтвердили во время первого саммита «Крымской платформы», что Крым — это Украина, и США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.