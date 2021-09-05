«Талібан» заборонив своїм бійцям стріляти у повітря після інциденту із загибеллю десятків людей

Керівництво руху «Талібан» заборонило стріляти у повітря на території Афганістану, в першу чергу своїм бійцям. Рішення було прийнято після того, як у результаті «святкової» стрілянини на честь нібито захоплення всієї території країни загинули щонайменше 17 людей.

Розпорядження комісії з військових справ «Ісламського емірату Афганістан» опублікував Забіхула Муджахід.

У документі сказано, що стрілянина у повітря з нагоди весіль і торжеств призводить до загибелі людей і поширює страх серед населення.

«У звʼязку з цим всі військові посадові особи в Кабулі і провінціях, командири та інші відповідальні особи отримали вказівку негайно заарештовувати і роззброювати тих, хто стріляв у повітря. Начальникам поліції Кабулу і провінцій, а також співробітникам розвідки дано вказівку вжити негайних і рішучих заходів для виявлення та покарання порушників», — наголошується у розпорядженні.