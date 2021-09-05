«Талибан» запретил своим бойцам стрелять в воздух после инцидента с гибелью десятков людей

Руководство движения «Талибан» запретило стрелять в воздух на территории Афганистана, в первую очередь своим бойцам. Решение было принято после того, как в результате «праздничной» стрельбы в честь якобы захвата всей территории страны погибли не менее 17 человек.
Распоряжение комиссии по военным делам «Исламского эмирата Афганистан» опубликовал Забихулла Муджахид.
В документе сказано, что стрельба в воздух по случаю свадеб и торжеств приводит к гибели людей и распространяет страх среди населения.
«В связи с этим все военные должностные лица в Кабуле и провинциях, командиры и другие ответственные лица получили указание немедленно арестовывать и обезоруживать стрелявших в воздух. Начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания нарушителей», — отмечается в распоряжении.
- Накануне СМИ сообщили, что в Кабуле и провинциях Парван и Каписа во время массовой беспорядочной стрельбы, после известия о захвате провинции Панджшер, пострадали около 70 человек, из которых 17 погибли. Местные жители подумали, что в регионах возобновились бои.
- Сопротивление Панджшера — последней свободной от талибов провинции — опровергло захват. Силы «Национального фронта сопротивления» заявили, что сломили наступление талибов.